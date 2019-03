Άγνωστο παραμένει αν θα συνεχίσει να εκπροσωπείται στο ΔΣ η European Bank of Reconstruction and Development.

Ο μέχρι στιγμής μεγαλύτερος μέτοχος της Τράπεζας, το αμερικανικό hedge fund Third Point, πώλησε τα δικαιώματα προτίμησης του και αναμένεται ότι το ποσοστό του θα μειωθεί από 26% σε 11%.

Νέα δεδομένα προκαλεί όμως και η πιθανή εμπλοκή της συντεχνίας των υπαλλήλων ΕΤΥΚ στην αύξηση, μέσω του ταμείου προνοίας τους. Η ΕΤΥΚ αγόρασε δικαιώματα προτίμησης της Third Point από τη 7Q.

