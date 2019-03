Το νέο, αναβαθμισμένο, πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος egg - enter•grοw•go και το ευρύ πλέγμα δράσεων και υπηρεσιών που παρέχει για την επιτάχυνση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας παρουσίασαν σήμερα η Eurobank και το Corallia του Ε.Κ. Αθηνά, που σχεδίασαν και υλοποιούν το Πρόγραμμα από το 2013.

Το Πρόγραμμα egg, διανύοντας τον έβδομο χρόνο λειτουργίας του και έχοντας εξελιχθεί στο πλέον ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης νέων επιχειρηματικών προσπαθειών στην Ελλάδα, περνά σε νέα φάση.

Απευθυνόμενο σε καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν ένα επιχειρηματικό πλάνο που επιτρέπει επενδυτική ανάπτυξη αλλά και εμπορική δραστηριοποίηση, το egg απαντά στις νέες προκλήσεις και ανάγκες μέσα από τις δύο διακριτές και συμπληρωματικές πλατφόρμες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας:

Την Πλατφόρμα “Start-Up”, που απευθύνεται σε επιχειρηματικές ομάδες ή νεοφυείς εταιρείες (μέχρι 3 ετών) με πρώιμες επιχειρηματικές ιδέες, στις οποίες παρέχεται πολυεπίπεδη υποστήριξη μέσω των παροχών του Προγράμματος, ώστε να διερευνήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικής τους ιδέας στα αρχικά τους βήματα. Τη νέα Πλατφόρμα “Scale-Up”, που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιτάχυνσης της προϊοντικής ανάπτυξης και απευθύνεται σε πιο ώριμα start-ups. Η νέα πλατφόρμα παρέχει μια σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αντλήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια, να στοχεύσουν στην κατάλληλη πελατειακή βάση και να επιταχύνουν την προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχουν, αποσκοπώντας στην επιχειρηματική επιτυχία και βιωσιμότητα με επέκταση πωλήσεων, εντός και εκτός Ελλάδας.

Παρουσιάζοντας τη στρατηγική για την επόμενη ημέρα του egg, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Σταύρος Ιωάννου, δήλωσε: «Η απόφαση της Eurobank να επενδύσει στο egg, όλα αυτά τα χρόνια, 12 εκατομμύρια ευρώ σε νέες, καινοτόμες ιδέες και επιχειρήσεις, έφερε θετικά και μετρήσιμα αποτελέσματα με κοινωνικό πρόσημο. Στις νέες προκλήσεις προχωράμε ακόμη πιο δυναμικά. Στο επίκεντρο είναι η νέα επιχειρηματικότητα, ανεξαρτήτως του ηλικιακού προφίλ των επιχειρηματιών, τους οποίους θα στηρίξουμε προκειμένου να εξελίξουν την εταιρεία τους, εξασφαλίζοντας γρήγορη αύξηση επενδύσεων και πωλήσεων, βιωσιμότητα και επέκταση εντός και εκτός συνόρων».

Ο ρόλος της Τράπεζας, στη νέα αυτή φάση, σημείωσε ο κ. Στ. Ιωάννου, είναι «να βοηθήσουμε τις νέες επιχειρήσεις να μετατρέψουν, με μεθοδικό τρόπο, ιδέες σε επιχειρηματικά σχέδια που μπορούν να διεκδικήσουν και να κερδίσουν επαρκή χρηματοδότηση για να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους και αποτελέσματα. Παράλληλα, προσαρμοζόμαστε σε ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις και επενδύουμε στην ανάπτυξη καινοτόμων οικοσυστημάτων, ανοίγοντας νέες αγορές».

Στις αλλαγές που προωθούνται στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του egg - enter•grοw•go αναφέρθηκαν οι κ.κ. Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank, που παρουσίασε τα χρηματοδοτικά εργαλεία, και Νίκος Βογιατζής, Chief Development & Operations Officer, Corallia, ο οποίος αναφέρθηκε στο πλέγμα συμβουλευτικής υποστήριξης.

Η Διευθύντρια του egg, κα Ρούλα Μπαχταλιά, ανέλυσε το νέο πλαίσιο λειτουργίας του egg υπογραμμίζοντας πως στον επιταχυντή του egg οι ευέλικτες και ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες βρήκαν τον κατάλληλο συνεργάτη για να ισχυροποιήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα έχοντας πρόσβαση σε υποστήριξη από το Α μέχρι το Ω της επιχειρηματικής τους πορείας.

Την προσωπική εμπειρία τους από το egg, τα οφέλη και την προοπτική που κέρδισαν συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα παρουσίασαν οι εκπρόσωποι δύο πολλά υποσχόμενων εταιρειών του egg, οι οποίες ήδη επεκτείνουν τη δράση τους στο εξωτερικό. Πρόκειται για την κα Μαριάνθη Φραγκοπούλου, CEO της εταιρείας HERADO, που δραστηριοποιείται στον τομέα της ακτινοπροστασίας και έχει ήδη υπογράψει συμφωνητικό συνεργασίας με την NASA για το πρόγραμμα Orion και την ιστορική του αποστολή στη Σελήνη, και τον κ. Παύλο Λινό, CEO της εταιρείας Exit Bee, που δραστηριοποιείται στο χώρο της online διαφήμισης και επαναπροσδιορίζει τα όρια του display advertising. Η Exit Bee, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξωστρέφειας του egg, ξεκίνησε ήδη τη δράση της στην αγορά του Καναδά.

Δεδομένης της κρίσιμης σημασίας που έχει η χρηματοδότηση μιας επιχείρησης, στο πλαίσιο της νέας πλατφόρμας Scale-Up, πέραν των άλλων πλεονεκτημάτων, οι επιχειρηματίες θα έχουν πρόσβαση και σε μια ολοκληρωμένη δέσμη χρηματοδοτικών επιλογών που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χρηματοδότηση από την Eurobank με δάνεια κεφαλαίου κίνησης αλλά και μακροπρόθεσμα δάνεια, νέες χρηματοδοτικές οδούς, όπως το Crowd Equity Funding μέσω της Eurobank Equities με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, πρόσβαση σε μικροπιστώσεις.

Παράλληλα, η Eurobank συμμετέχει ως ιδιώτης επενδυτής σε τρία (3) Funds το Big Pi, το Uni.fund και το Velocity Partners, τα οποία υποστηρίζονται από το Equifund, την επενδυτική πλατφόρμα που χρηματοδοτείται με κεφάλαια από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund – EIF), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank – EIB), με συμμετοχή και άλλων ιδιωτών επενδυτών).

Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στην Πλατφόρμα Start-Up είναι ήδη σε εξέλιξη με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2019. Οι υποψηφιότητες για συμμετοχή στην Πλατφόρμα Scale-Up θα μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2019 και η αξιολόγηση τους θα γίνεται σταδιακά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περαιτέρω πληροφορίες και στη νέα ιστοσελίδα του egg - enter•grοw•go.