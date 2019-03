Το PRI Initiative θεσμοθετήθηκε το 2006 με την υποστήριξη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και της Οικονομικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, με στόχο την κατανόηση των επιδράσεων που ασκούν τα κριτήρια που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG - Environmental Social and Government Criteria) στις επενδύσεις και την προτροπή για την ενσωμάτωσή τους στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων.

Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην παγκόσμια πρωτοβουλία Principles for Responsible Investment (PRI Initiative) για την υιοθέτηση και εφαρμογή των Aρχών Yπεύθυνων Eπενδύσεων και την προώθηση Υπεύθυνης Επενδυτικής Πολιτικής.

More in this category: