Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με την από 19.03.2019 σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία BlackRock, Inc., το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα η BlackRock, Inc. κατήλθε την 18.03.2019 του ελάχιστου ορίου του 5%.

