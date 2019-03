H Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με την Berliner Sparkasse, Branch of Landesbank Berlin AG, για την παροχή πιστωτικής γραμμής με σκοπό τη στήριξη ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες συναλλάσσονται με γερμανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Βερολίνου.

