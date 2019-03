Παράλληλα, σχεδιάζει και διαχειρίζεται πρωτοπόρα επενδυτικά προϊόντα που λειτουργούν συμπληρωματικά στον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης στοχεύοντας στην αναπλήρωση του βιοτικού επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση. Επισημαίνεται, ταυτόχρονα, πως στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας με κάθε καινούργια συμμετοχή στο (LF) Fund of Funds – ESG Focus η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ θα συνεισφέρει η ίδια ένα ποσό που θα κατευθυνθεί για την ενίσχυση του έργου των Παιδικών Χωριών SOS.

Στην προώθηση των αρχών για μια υπεύθυνη και βιώσιμη επενδυτική πολιτική και επιχειρηματική δραστηριότητα προχωρά η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα που εντάχθηκε στην παγκόσμια πρωτοβουλία «PRI Initiative (Principles for Responsible Investment) - Σύμφωνο για τις Υπεύθυνες Επενδύσεις» με την υποστήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη διασύνδεση των επιχειρηματικών αποφάσεων με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την κοινωνική υπευθυνότητα και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση (ESG).

