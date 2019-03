Με την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP) από την ΕΚΤ στο τέλος του 2018, η απαίτηση του Πυλώνα 2 (P2R) για την Τράπεζα μειώθηκε κατά 50 μ.β. Οι συνολικές ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις της Τράπεζας ανέρχονται σε 14% από την 1η Μαρτίου 2019, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής εφαρμογής των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας (Capital Conservation Buffer-CCB) και του συστημικού κεφαλαιακού αποθέματος (Other Systemically Important Institution Buffer O-SII), η οποία αυξάνεται κατά 75 μ.β.

