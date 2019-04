Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο The Dorchester, στο Λονδίνο.

Επίσης, βραβεύθηκε ο Επικεφαλής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Πωλήσεων Securities Services της Τράπεζας Πειραιώς, κύριος Παναγιώτης Παπαπέτρου, για τη διαχρονική συνεισφορά του στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα, τόσο στην εγχώρια, όσο και στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με την ανώτατη διάκριση, Global Custodian Legend , καθώς και με την είσοδό του στο Global Custodian Hall of Fame .

H διοργάνωση διεξήχθη από το διεθνές περιοδικό Global Custodian , κορυφαίο στον κλάδο των υπηρεσιών Securities Services, με αφορμή την 30ή επέτειο από την ίδρυση του θεσμού Leaders in Custody Awards , όπου βραβεύονται οι καλύτερες τράπεζες ανά τον κόσμο, όπως αυτές κατατάσσονται με βάση απαντήσεις διεθνών πελατών σε ερωτηματολόγια.

