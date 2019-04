Το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης be finnovative innovation lab διοργανώνει η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy και με την υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων της οικονομίας και της κοινωνίας. Στόχος του be finnovative, είναι η ωρίμανση και υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών στον ευρύτερο τομέα των χρηματο-οικονομικών συναλλαγών και των νέων τεχνολογιών (fintech) και ο μετασχηματισμός τους σε κερδοφόρες νέες επιχειρήσεις.

Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η ανοικτή εκδήλωση “Open & Digital Disruption Day - #openD3” στους χώρους του be finnovative, στο κτήριο της Εθνικής Τράπεζας, Πειραιώς 74 στο Μοσχάτο.

