Στην πραγματικότητα, οι παραβιάσεις της ασφάλειας των δεδομένων αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη ανησυχία για τους καταναλωτές, μετά από το αυξανόμενο κόστος, όταν απαντούν στην ερώτηση τι θα τους έκανε να εγκαταλείψουν την τράπεζά τους ή τον ασφαλιστή τους. “Οι καταναλωτές μοιράζονται προσωπικά δεδομένα για να κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη ή πιο διασυνδεδεμένη. Οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα των καταναλωτών, προκειμένου να παίξουν ενεργό ρόλο στη βελτίωση της ζωής τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι προστατεύουν τα δεδομένα τους”, σημειώνει η έρευνα Financial Services Consumer Study της Accenture.

