Ο κύριος όγκος των πωλήσεων της (περίπου στο 85%) κατευθύνεται στην εγχώρια αγορά με παράλληλη εξαγωγική δραστηριότητα σε Γερμανία, Αγγλία, Ολλανδία, Κύπρο, ΗΠΑ και στις Σκανδιναβικές Χώρες. Ο βασικός στρατηγικός σχεδιασμός του Ομίλου είναι η προώθηση του brand name του σε Ευρώπη, Ρωσία και ΗΠΑ, καθώς και η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων. Η εταιρεία έχει λάβει πλήθος διακρίσεων και βραβεύσεων μεταξύ των οποίων για τη συντονισμένη εφαρμογή των κανόνων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στους προμηθευτές παραγωγούς της, για τις καινοτομίες της σε επίπεδο προϊόντος και παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και για τη συνεισφορά της στο ελληνικό επιχειρείν.

