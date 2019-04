To Νομισματικό Πρόγραμμα της χώρας μας υλοποιείται δέκα και πλέον χρόνια παράλληλα με το ευρύτερο πρόγραμμα των νομισμάτων κυκλοφορίας, που αποτελούν μέσο συναλλαγών. Τα νομίσματα που περιλαμβάνει είναι περιορισμένης κοπής και δεν προορίζονται για άμεση κυκλοφορία, αλλά κυρίως για συλλογές. Η θεματολογία των νομισμάτων αυτών αντλείται κυρίως από την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας, ιστορικές επετείους, σημαντικές προσωπικότητες, αλλά και την πανίδα και τη χλωρίδα του τόπου μας.

