Η αξιολόγηση με το συνδυασμό όλων αυτών των παραμέτρων εξασφάλισε στην Eurobank τη διάκριση “The Best Bank in Greece” για τέταρτη διαδοχική χρονιά, διάκριση που την κατατάσσει μεταξύ των κορυφαίων τραπεζών.

Τη σημαντική διεθνή διάκριση, της καλύτερης τράπεζας στην Ελλάδα, “The Best Bank in Greece”, απέσπασε η Eurobank και το 2019, για τέταρτη διαδοχική χρονιά, στο πλαίσιο των “Best Bank Awards” που απονέμονται επί 26 χρόνια από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance.

More in this category: