Η Bank Audi sal κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των τραπεζών του Λιβάνου και είναι μεταξύ των 20 κορυφαίων Αραβικών τραπεζικών ομίλων. Στις 31 Μαρτίου 2019, το συνολικό ενεργητικό του ομίλου ανήλθε σε US$ 46,4 δις και το μετοχικό κεφάλαιο σε US$ 4,0 δις. Η Bank Audi sal απασχολεί περισσότερους από 6.200 εργαζόμενους σε επίπεδο ομίλου και η μετοχική της βάση αποτελείται από περισσότερους από 1.500 κατόχους κοινών μετοχών ή/και παραστατικών τίτλων μετοχών (global depositary receipts – “GDRs”). Οι μετοχές της Bank Audi sal είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια της Βηρυτού και του Λονδίνου.

