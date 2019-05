Στο συνέδριο της FEBEA με τίτλο «ETHICAL FINANCE & IMPACT ENTREPRENEURSHIP – Leveraging community potential towards sustainability / Ηθική Τραπεζική και Επιχειρηματική Ανάπτυξη» έχουν προσκληθεί να λάβουν μέρος σημαντικοί ομιλητές από την ελληνική και διεθνή αγορά, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης/κορυφαίοι Υπουργοί, εκπρόσωποι κομμάτων, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF).

More in this category: