Ο Γιώργος Μιχελής σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες και κατείχε Bachelor of Arts (University of Massachusetts), Master's Degree (Boston College) Ph.D από το Northeastern University και στη συνέχεια δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Regis.

