Στο ίδιο συνέδριο, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος θα συμμετάσχει σήμερα το απόγευμα σε συζήτηση με θέμα την ανασκόπηση της νομισματικής πολιτικής κατά τη διάρκεια της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στη συζήτηση θα πάρουν μέρος ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας της Ελβετίας (SNB) Fritz Zurbrügg, ο καθηγητής Daniel Dăianu ο οποίος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της κεντρικής τράπεζας της Ρουμανίας (NBR), και ο καθηγητής Charles Wyplosz από το Graduate Institute of International and Development Studies της Γενεύης.

More in this category: