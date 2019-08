Η Αθήνα φιλοξενεί αυτή την εβδομάδα το σημαντικότερο και μεγαλύτερο στον κόσμο συνέδριο για το χώρο των βιβλιοθηκών και η Τράπεζα της Ελλάδος συμβάλλει ενεργά στην οργάνωση και την πραγματοποίησή του.

Το 85ο Παγκόσμιο Συνέδριο (World Library and Information Congress) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Βιβλιοθηκών και Ιδρυμάτων (The International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA) πραγματοποιείται από τις 24 ως τις 30 Αυγούστου στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με τη συμμετοχή 3.650 συνέδρων από 140 χώρες. Θέμα του εφετινού συνεδρίου είναι «Libraries: dialogue for change» («Βιβλιοθήκες: διάλογος για αλλαγή»). Το συνέδριο πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε μία πόλη του κόσμου.

Η επίσημη έναρξη των εργασιών του συνεδρίου έγινε την Κυριακή 25 Αυγούστου με την παρουσία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα και της υφυπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τους συμπροέδρους της Εθνικής Επιτροπής του Συνεδρίου, την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης Αλεξάνδρα Παπάζογλου και τον γενικό διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Φίλιππο Τσιμπόγλου, ενώ τις εναρκτήριες ομιλίες έκαναν η πρόεδρος της IFLA Gloria Perez-Salmeron και ο γενικός γραμματέας της Gerald Leitner. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης.

Τις εργασίες του συνεδρίου θα απασχολήσουν θέματα όπως η στάση των βιβλιοθηκών και της IFLA απέναντι σε σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, η συμβολή της τεχνολογίας στην ανοιχτή προσβασιμότητα στην πληροφορία, ο ρόλος των βιβλιοθηκών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην ανάπτυξη της έρευνας και των επιστημών, αλλά και στη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής (υγεία, βιοεπιστήμες). Στις θεματικές του συνεδρίου διερευνάται και ο νέος ρόλος των βιβλιοθηκονόμων για την προώθηση της ερευνητικής διαδικασίας, αλλά και η ευελιξία που πρέπει πλέον να διαθέτουν στα νέα τεχνολογικά δεδομένα, προκειμένου να είναι σε θέση να αλληλοεπιδρούν με την κοινωνία μέσω αποτελεσματικών μεθόδων διάχυσης της γνώσης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα της Ελλάδος συγκαταλέγεται στους αργυρούς χορηγούς του συνεδρίου, συμβάλλοντας οικονομικά στην πραγματοποίηση της τελετής έναρξης, ενώ το Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας ανέλαβε το γραφιστικό σχεδιασμό του λογοτύπου του συνεδρίου και του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης αυτού, καθώς και τον σχεδιασμό και την εκτύπωση ενός Ημερολογίου 2020, το οποίο περιέχει περιγραφές και φωτογραφίες από 60 βιβλιοθήκες της Ελλάδος. Το Ημερολόγιο αυτό προσφέρθηκε σε όλους τους συνέδρους.

Στελέχη της Βιβλιοθήκης της Τράπεζας της Ελλάδος μετείχαν από την αρχή στο σχεδιασμό και την οργάνωση του συνεδρίου και η υποδιευθύντρια του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Εύα Σεμερτζάκη είναι εκ των μελών της IFLA που είχαν την αρχική ιδέα να διεκδικήσει η Αθήνα τη διοργάνωση του συνεδρίου, έχοντας να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο διεθνή ανταγωνισμό από άλλες πόλεις που επιθυμούσαν να φιλοξενήσουν αυτό το μέγιστης σημασίας γεγονός για το χώρο των βιβλιοθηκών. Η Βιβλιοθήκη της Τράπεζας της Ελλάδος, που είναι η μεγαλύτερη οικονομική βιβλιοθήκη της χώρας, συμμετέχει στις 30 Αυγούστου στο πρόγραμμα επισκέψεων σε βιβλιοθήκες που οργανώθηκε για τους συνέδρους και θα υποδεχθεί όσους επιλέξουν να την επισκεφθούν.