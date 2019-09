Χατζηνικολάου (Πειραιώς): O ελληνικός χρηματοπιστωτικός τομέας έχει ανακάμψει ικανοποιητικά

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε την Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου στη διεθνή ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο με θέμα «The new era of the Greek Financial Sector», υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο πλαίσιο της διεθνούς διοργάνωσης Sibos 2019. Σκοπός της εκδήλωσης είναι να δείξει ότι ο ελληνικός χρηματοπιστωτικός τομέας κινείται γρήγορα και σταθερά σε μια νέα εποχή, αλλά και να παρουσιάσει τις οικονομικές, τεχνολογικές και τραπεζικές προόδους που έχουν επιτευχθεί, καθώς και τα προσεχή σχέδια των Τραπεζών.