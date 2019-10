Σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η Τράπεζα Πειραιώς στα βραβεία Effie Awards Europe, καθώς της απονεμήθηκε το χάλκινο βραβείο για την καμπάνια του winbank mobile app, «Δύο Μπούφοι», η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία The Newtons Laboratory.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το συγκεκριμένο βραβείο είναι εξαιρετικά τιμητικό για την Τράπεζα και τη χώρα, αφενός διότι μια ελληνική καμπάνια ξεχώρισε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα σε κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες και αφετέρου διότι η διάκριση αφορούσε την επετειακή κατηγορία Best of the Best, με αφορμή τα 50 χρόνια του θεσμού.

Η βράβευση, πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, στις 15 Οκτωβρίου, όπου παραβρέθηκαν στελέχη από την ευρωπαϊκή αγορά. Η συγκεκριμένη βράβευση έρχεται σε συνέχεια της διάκρισης στα Ελληνικά βραβεία “Effie Awards Hellas”, όπου η Τράπεζα Πειραιώς παρέλαβε το Χρυσό βραβείο για την ίδια καμπάνια, στην κατηγορία Τραπεζικά, τον Δεκέμβριο του 2018.

Τα βραβεία Effie αποτελούν μία από τις σημαντικότερες τιμητικές διακρίσεις στο χώρο του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Έχουν παγκοσμίως αναγνωριστεί ως τα μοναδικά βραβεία αποτίμησης της αποτελεσματικότητας μιας καμπάνιας. Βραβεύουν τη στρατηγική σκέψη, τη δημιουργική της έκφραση και τα αποτελέσματα σε σχέση με τους προκαθορισμένους κάθε φορά στόχους, με σκοπό να αναδείξουν τις πιο επιτυχημένες και ολοκληρωμένες ενέργειες μάρκετινγκ και επικοινωνίας.