ΤτΕ: Σε λειτουργία το υποκατάστημα της Bank of China στην Ελλάδα

Με ανακοίνωσή της, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημέρωσε για την εγκατάσταση των Bank of China και Industrial and Commercial Bank of China στη χώρα μας.