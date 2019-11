Τέσσερα βραβεία για τις καινοτομίες που εισάγει στον τομέα του mobile business και τη μεγάλη αποδοχή της από το καταναλωτικό κοινό, έλαβε η νέα εφαρμογή του Προγράμματος Bonus (Bonus app) της Alpha Bank, στον ετήσιο διαγωνισμό Mobile Excellence Awards 2019 που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Ειδικότερα, το Bonus app διακρίθηκε με Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία “Redesign – Relaunch”, Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία “Use of Mobile for Customer Loyalty” και δύο Χάλκινα Βραβεία στις κατηγορίες “Enable the Branding Strategy through Mobile” και “Mobile Customer Engagement & Personalized Services”.

Το Bonus app τοποθετείται στην «καρδιά» της εμπειρίας του Πελάτη και της επικοινωνίας της Alpha Bank μαζί του, σύμφωνα με τη νέα στρατηγική ανάπτυξης του Προγράμματος Bonus. Μέσα σε 10 μήνες από την παρουσίασή της στην αγορά, τον Δεκέμβριο του 2018, περισσότεροι από 220.000 Πελάτες Bonus έχουν εγγραφεί στην πρωτοποριακή εφαρμογή και την χρησιμοποιούν καθημερινά.

O διαγωνισμός Mobile Excellence Awards, ο οποίος σημείωσε φέτος ρεκόρ 280 συμμετοχών, επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές και τα πλέον καινοτόμα προγράμματα και εφαρμογές για smart phones και διοργανώθηκε για 5η συνεχή χρονιά από την εταιρία Boussias Communications.

Οι διακρίσεις που έλαβε το Bonus app στον διαγωνισμό αποτελούν αναγνώριση των καινοτόμων και μοναδικών χαρακτηριστικών του, όπως η ιδιαίτερα γρήγορη και εύκολη εγγραφή και σύνδεση του χρήστη, η ανεμπόδιστη πλοήγηση στις προσωποποιημένες λειτουργίες της εφαρμογής και οι πολλαπλές επιλογές του μενού, που συμπεριλαμβάνουν ιστορικό συναλλαγών, ανάλυση και μεταφορά Bonus πόντων και άμεση πρόσβαση στις προσφορές των Συνεργατών του Προγράμματος.

Επιπλέον, η εφαρμογή του προγράμματος Bonus, του μεγαλύτερου προγράμματος επιβράβευσης από την Alpha Bank, διακρίνεται για το λειτουργικό, χρηστικό και καλαίσθητο user interface και παρέχει μία ιδιαίτερα φιλική εμπειρία στον χρήστη, ακολουθώντας τη λογική του mobile first και εφαρμόζοντας τις πλέον σύγχρονες τεχνικές στον τομέα των mobile apps, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη σταθερά υψηλή βαθμολόγηση (4,7) του κοινού στα App Stores.