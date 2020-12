Π. Μυλωνάς (Εθνική): To μέλλον είναι digital-Προοπτικές και κίνδυνοι για τις τράπεζες

Τις πέντε «δυνάμεις» που ωθούν τα τελευταία χρόνια το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό περιέγραψε κατά το 22nd Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence», ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς.