Β. Ψάλτης (Alpha Bank): Διαχειρίσιμα τα νέα NPLs

Στην προσπάθεια αλλά και τις επιτυχίες των ελληνικών τραπεζών προκειμένου να μειώσουν δραστικά τα Μη Εξυπηρετούμενα δάνειά τους (NPLs), αναφέρθηκε εκτενώς ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».