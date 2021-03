Eurobank: Διάκριση για τις υπηρεσίες Treasury & Cash Management

Η Eurobank έλαβε για 7η συνεχόμενη χρονιά (2015-2021) τη διάκριση “Best Treasury and Cash Management Provider in Greece for 2021” από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance.