Η Enterprise Greece και η EUROBANK διοργάνωσαν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Επένδυση με κριτήρια ESG: Μια μεγάλη ευκαιρία για την επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων» την Τετάρτη, 1η Δεκεμβρίου 2021.

Στο μεταπανδημικό περιβάλλον και υπό το βάρος ισχυρών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή και η απαίτηση καταναλωτών και επενδυτών για βιώσιμες, ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές, ο ταχύς μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων, μέσω της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, στη βάση των προτύπων ESG, αποτελεί κεντρική προτεραιότητα. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για τις ευκαιρίες που απορρέουν από την υιοθέτηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση προτύπων (ΠΚΔ - ESG) για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, την επέκτασή τους σε διεθνείς αγορές και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στην πορεία προς το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησαν με χαιρετισμούς ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της EUROBANK και επικεφαλής Corporate & Investment Banking, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, κ. Γιώργος Φιλιόπουλος. Ομιλίες πραγματοποίησαν ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος της Enterprise Greece, κ. Γιάννης Σμυρλής, ο κ. John Carroll, Head of International & Transactional Banking στη Santander UK και o κ. Μιχάλης Σπανός, CEO της Global Sustain. Ακολούθησε συζήτηση που οργανώθηκε σε δύο πάνελ. Στην ενότητα για την πράσινη μετάβαση τοποθετήθηκαν, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κα Αλεξάνδρα Σδούκου, ο κ. Σπύρος Κουβέλης, Director του EPLO Institute for Sustainable Development και η κα Έλενα Αθουσάκη, Head of ESG, Sustainability & Climate Change στον Όμιλο Motor Oil. Στο πάνελ για την ψηφιακή μετάβαση πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις των κ.κ. Χρίστου Δήμα, Υφυπουργού Έρευνας & Τεχνολογίας του Yπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Μηνά Χανιώτη, Business Innovation & Digital Transformation Director στον Όμιλο Μυτιληναίου και Χρυσόστομου Καβουνίδη, Managing Director στη Boston Consulting Group. Η κα. Svetlana Belacka, Data Analyst του EMEA Bloomberg, παρουσίασε έρευνα του Bloomberg με θέμα «What is next for FDI post - pandemic». Τη διαδικτυακή εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 382 εκπρόσωποι επιχειρήσεων, συντόνισε ο δημοσιογράφος, Founder & CEO της NOTICE - Content and Services, κ. Νεκτάριος Νώτης.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της EUROBANK και επικεφαλής Corporate & Investment Banking, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, ανέφερε: «Στην EUROBANK, υποστηρίζουμε ενεργά τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσω εξελιγμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και επενδυτικών τοποθετήσεων σε πρωτοπόρα εμβληματικά έργα με ισχυρό ESG αποτύπωμα. Παράλληλα, επενδύοντας στρατηγικά σε σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες, όπως το Digital Academy for Business, το Exportgate και το Trade Club Alliance, υποστηρίζουμε στην πράξη την εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας στην υιοθέτηση και προώθηση καινοτόμων πρακτικών που προάγουν τη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία.».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, κ. Γιώργος Φιλιόπουλος, επεσήμανε: «Τα τελευταία χρόνια, τα πρότυπα ESG αποτελούν σημαντικό κριτήριο στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων παγκοσμίως. Η ανάγκη υιοθέτησης προτύπων ESG έγινε επιτακτική τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς ο κόσμος αντιμετωπίζει μια έκτακτη ανάγκη – την αυξανόμενη κλιματική αλλαγή. Τώρα, στον απόηχο της πανδημίας COVID-19, υπάρχει μια ανανεωμένη διεθνής δέσμευση για πράσινη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.».

O Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Η διαχείριση της κλιματικής κρίσης απαιτεί την υιοθέτηση οικονομικά βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης που συνάδει με τις "ESG προτεραιότητες". Ο τομέας του περιβάλλοντος είναι κατεξοχήν πεδίο έρευνας και καινοτομίας όπου οι Ερευνητικοί Φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στηρίζονται σημαντικά και ασχολούνται αποτελεσματικά με την αντιμετώπιση και το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.».

Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Yπουργείου Εξωτερικών και πρόεδρος της Enterprise Greece, κ. Γιάννης Σμυρλής, δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία μεταμορφώνεται. Και αυτή η μεταμόρφωση είναι πλέον μετρήσιμη τόσο στο ρεκόρ αύξησης των εξαγωγών μας, όσο και στην αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Στόχος μας να κάνουμε την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική και φιλική προς τις επιχειρήσεις, με την μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης, όπως επίσης και με το παράλληλο εγχείρημα του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας, μέσω πρωτοβουλιών όπως η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου 5G, που θα αποτελέσει ένα από τα πρώτα στον κόσμο.».

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κα Αλεξάνδρα Σδούκου, σε μαγνητοσκοπημένη παρέμβαση ανέφερε: «Τα κριτήρια ESG απασχολούν πλέον και το ελληνικό «επιχειρείν» πολύ έντονα καθώς οι επενδυτές πια στρέφονται σε επενδύσεις που, πέρα από ένα υγιές return on investment, έχουν και ένα θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόσημο. Τα κριτήρια ESG συμβάλουν ώστε το πρόσημο αυτό να είναι σαφές, μετρήσιμο και αποδείξιμο. Στο ΥΠΕΝ χαιρετίζουμε την ευρύτερη υιοθέτηση των κριτηρίων αυτών από τις ελληνικές επιχειρήσεις και προσβλέπουμε σε μια στενή συνεργασία με την Αγορά για να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση της κοινωνικής ευημερίας.».