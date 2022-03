Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ΕQUALL, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων παρουσιάστηκε την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Τράπεζα Πειραιώς στους χώρους του Ιστορικού Αρχείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Στο πλαίσιο του προγράμματος EQUALL, υλοποιούνται οι δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Profession has no Gender.

Ανοίγοντας την εκδήλωση ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου επεσήμανε: «Στις δραματικές συνθήκες που βιώνουμε σήμερα, διακυβεύονται οι μεγάλες ηθικές και πολιτισμικές αξίες πάνω στις οποίες βασίζονται οι κοινωνίες μας. Έτσι, σήμερα περισσότερο από ποτέ, αναδεικνύεται η ανάγκη να υπερασπιστούμε αυτά που έχουν κατακτηθεί, και αυτά που ξέρουμε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε και να συνεχίσουμε. Και εμείς στην Τράπεζα Πειραιώς βάζουμε το πετραδάκι μας στη συλλογική προσπάθεια, ως κοινωνία, να υποστηρίξουμε έμπρακτα τις προσπάθειες που έγιναν για να διατηρηθούν αυτές οι μεγάλες ηθικές και πολιτισμικές αξίες, και να θεμελιώσουμε ένα μέλλον βασισμένο σε βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία για όλους. Στο πλαίσιο αυτό, ένας από τους κορυφαίους στρατηγικούς μας στόχους, είναι η κοινωνική ισότητα. Είναι ένας στόχος με τεράστιες αναφορές: Ισότητα των Φύλων, απαλλαγή από έμφυλα ή άλλα στερεότυπα, ίσες ευκαιρίες, ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, και αξιοπρέπεια και ασφάλεια για όλους χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Προς αυτόν τον σκοπό, εμείς στην Τράπεζα Πειραιώς, τα τελευταία χρόνια, αναλαμβάνουμε συγκεκριμένες δράσεις για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Ενσωματώνουμε συστηματικά, στις λειτουργίες και τις δραστηριότητές μας, τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, και υλοποιούμε μια πολυδιάστατη στρατηγική Εταιρικής και Κοινωνικής Υπευθυνότητας, με στόχους που συνδέονται άμεσα με τις αναπτυξιακές και κοινωνικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας».

Στην εκδήλωση μίλησε η Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας κα Χριστίνα Κουλούρη. Η κα Κουλούρη επεσήμανε ότι και σήμερα οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συνήθως εμπόδια και διακρίσεις στην επαγγελματική τους εξέλιξη και αναφέρθηκε σε πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επιβεβαιώνει αυτές τις διαπιστώσεις. Η συγκεκριμένη έρευνα κατέγραψε τις επιπτώσεις της πανδημίας στα γυναικεία δικαιώματα και όπως προκύπτει, διαπιστώθηκε σημαντικός αρνητικός αντίκτυπος τόσο στο επαγγελματικό και ψυχολογικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των περιστατικών βίας εις βάρος τους. Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με την κα Κουλούρη, ότι στην Ελλάδα το 31% των γυναικών, λόγω της πανδημίας εξαρτάται τώρα πολύ περισσότερο οικονομικά από τους συντρόφους τους, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινείται μόλις στο 19%. Όπως είπε η κα Κουλούρη «είναι θλιβερή η διαπίστωση ότι το 2022 οι γυναίκες είναι ακόμα μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα που πλήττεται περισσότερο από κάθε μορφής βία. Επειδή όμως οι κρίσεις παρουσιάζουν και ευκαιρίες, η ανάκαμψη θα πρέπει να έχει τις γυναίκες στο επίκεντρο των λύσεων».

Στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Χρήστος Μεγάλου τόνισε: «Για εμάς στην Τράπεζα Πειραιώς, θεμελιώδης στρατηγική δέσμευση που καθοδηγεί όλες μας τις δραστηριότητες, είναι η ουσιαστική συμβολή μας στη βελτίωση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Και σήμερα, σε πείσμα της δύσκολης συγκυρίας, παρουσιάζουμε το πρωτοποριακό πρόγραμμα EQUALL που υπηρετεί αυτή τη στρατηγική και συνδέεται άμεσα με θέματα ζωτικής σημασίας, όπως είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων. Το πρόγραμμα EQUALL αρχικά περιλαμβάνει δράσεις σε τρεις άξονες: την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, την υποστήριξη των γυναικών για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων. Στις δράσεις μας, θα συμμετέχουν και στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, ως μέντορες, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία ακόμα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας για την κοινωνία. Παράλληλα με τις πρωτοβουλίες μας για την κοινωνία, κινητοποιούμαστε με δράσεις και στην εσωτερική λειτουργία μας με στόχο τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος σεβασμού, ασφάλειας και ίσων ευκαιριών για όλες και όλους. Με το πρόγραμμα EQUALL προσθέτουμε ακόμα ένα σημαντικό κεφάλαιο στην στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς που εφαρμόζουμε με συνέπεια και η οποία είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τους στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας.

Γνωρίζουμε ότι απομένουν πολλά ακόμα να γίνουν. Γι’ αυτό σκοπεύουμε να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμα EQUALL και με άλλες δράσεις και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προς την κατεύθυνση να διαμορφώσουμε μια κοινωνία ισότιμων ανθρώπων».

Ακολούθησε συζήτηση στην οποία συμμετείχαν η κα Μαριλένα Κουίδου, Co-Founder του Café Femenino, CEO της COTECO SA, Principal του WSPC Coffee School, η κα Ελπίδα Κόκκοτα, Founder & CEO της ΜΚΟ Mexoxo και η κα Καλλιόπη Αλπίτση, CEO της ελculture.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι προσκεκλημένες ομιλήτριες, αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στις εμπειρίες που απέκτησαν μέσα από την προσωπική τους διαδρομή στους χώρους που επέλεξαν να δραστηριοποιηθούν, στις προκλήσεις, τις δυσκολίες αλλά και την ικανοποίηση που προσφέρει η προσήλωση στους στόχους, η δύναμη της συνεργασίας, η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, με γνώμονα τις αξίες της ισότητας, της κοινωνικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας, και εν τέλει της

Όπως επεσήμανε η κα Αλπίτση, το εξωτερικό περιβάλλον είναι πάντα απρόβλεπτο και τα προβλήματα πάντα υπαρκτά αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες να αντιμετωπίσουν πρώτα τα εμπόδια που θέτουν οι ίδιες στον εαυτό τους, να είναι αποφασισμένες, να θωρακιστούν και να τα δουν σαν σταθμούς μιας διαδρομής που θα τις οδηγήσει στους στόχους τους. Τόνισε δε ιδιαίτερα πως πρέπει όλοι να προσφέρουμε την έμπνευση, τη γνώση και τη καθοδήγηση που πήραμε καθώς όλοι αποτελούμε μέρος ενός συνόλου που αλληλεπιδρά και συνδιαμορφώνει το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και δημιουργούμε.

Από την πλευρά της η κα Κουίδου, αναφερόμενη στην γυναικεία επιχειρηματικότητα, τόνισε μεταξύ άλλων ότι μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας και του επιχειρηματικού τοπίου της χώρας με έντονο το χαρακτηριστικό τής συμπερίληψης των ανθρώπων που οδηγεί σίγουρα σε ένα καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο. Οι προκλήσεις, όπως ανέφερε η κα Κόκκοτα είναι μια ισχυρή κινητήρια δύναμη και βοηθούν να ανακαλύψει κάποιος τον εαυτό του, τις δυνατότητές του, τις γνώσεις του, και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες όπου προσφέρονται. Πρόσθεσε δε πως η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η συλλογικότητα και η συλλογική δράση όλων όσων θέλουν να φέρουν την αλλαγή και αυτό είναι ένας στόχος που μπορούν όλοι να μοιραστούν και να διεκδικήσουν.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ

Το πρόγραμμα EQUALL, στην πρώτη του φάση, περιλαμβάνει τις δράσεις:

Απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, Women Back to Work: Απευθύνεται σε γυναίκες που απείχαν από την αγορά εργασίας και επιθυμούν να επιστρέψουν.

Profession has no Gender: Απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων Γυμνασίων και Λυκείων σε όλη την Ελλάδα,, με στόχο να εμπνεύσουμε και να παρακινήσουμε τη νέα γενιά να ακολουθήσει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία που επιθυμεί, ανεξαρτήτως φύλου.

Στόχος των δράσεων είναι:

να υποστηρίξουν τις γυναίκες να διεκδικήσουν τη θέση που ανταποκρίνεται στην αξία και τις δυνατότητές τους,





να ενισχύσουν την ισότιμη πρόσβασή τους στην απασχόληση, την επιχειρηματική δραστηριότητα και τους πόρους,





να ευαισθητοποιήσουμε τις νέες γενιές, όσον αφορά στην επιλογή επαγγέλματος σε σχέση με τα κοινωνικά στερεότυπα.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με τους 100mentors και το Tipping Point.

Οι 100mentors έχουν αναπτύξει μια εφαρμογή upskilling και reskilling προηγμένης τεχνολογίας και αποστολή τους είναι η ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση και η διεύρυνση των ευκαιριών των ανθρώπων, ανεξάρτητα από το οικονομικό, κοινωνικό και γνωσιακό τους υπόβαθρο.

Σκοπός του Tipping Point είναι η ενδυνάμωση χιλιάδων μαθητών σε περιοχές με υψηλό ποσοστό ανεργίας και απομονωμένα νησιά και χωριά, ώστε με τη βοήθεια της τεχνολογίας να συνδέονται με πλήθος μεντόρων, προκειμένου να πάρουν πιο συνειδητοποιημένες αποφάσεις για το επαγγελματικό και το ακαδημαϊκό τους μέλλον.

Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, εγκαινιάστηκε στο χώρο του Ιστορικού Αρχείου του ΠΙΟΠ, η εικαστική εγκατάσταση «La bella Greca ή ό,τι απέμεινε», η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των Επετειακών Δράσεων της Τράπεζας Πειραιώς και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα «Αστροναύτες». Αποτίοντας φόρο τιμής στη Γυναίκα, η εικαστικός Ειρήνη Τσιράκη και η performer Φρόσω Ζαγοραίου παρουσιάζουν τα μονοπάτια της ζωής και της δράσης που ακολούθησε η Μαντώ Μαυρογένους. Στόχος των δημιουργών είναι η παρουσίαση της ηρωίδας ως εικόνας – συμβόλου, φορέα και εκφραστή διαχρονικών αξιών και μηνυμάτων που με την ίδια δύναμη παραμένουν επίκαιρα. Μέσα από αυτή την καλλιτεχνική δημιουργία, η Μαντώ συναντά σημαντικές γυναίκες και συνδιαλέγεται μαζί τους, αναπτύσσοντας μια σχέση διαχρονική ανταλλαγής ιδεών και αξιών.

Η εικαστική εγκατάσταση είναι ανοιχτή στο κοινό, στο χώρο του Ιστορικού Αρχείου του ΠΙΟΠ για το διάστημα 8 Μαρτίου έως 15 Απριλίου 2022, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 9:00 – 17.00.