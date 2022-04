Με την ψηφιακή τραπεζική στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες να είναι αρκετές, οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν την υλοποίηση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται θα αποτελέσει τον άξονα του 9th Digital Banking Forum.

Το Συνέδριο που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022, ξεκινά τις εργασίες του με έναν πολύ σημαντικό και διακεκριμένο κεντρικό ομιλητή, τον Spiros Margaris (VC, Margaris Ventures, Senior Advisor of Natech), έναν από τους πλέον επιδραστικούς ανθρώπους στη διεθνή αγορά του fintech (Ranked Global No. 1 Finance Influencer by Refinitiv (Thomson Reuters), Ranked Global No. 1 Fintech Influencer by Onalytica).

Στον κατάλογο των ομιλητών επίσης ξεχωρίζουν οι:

Χαρίκλεια Απαλαγάκη , Γενική Γραμματέας, Ελληνική Ένωση Τραπεζών

, Γενική Γραμματέας, Ελληνική Ένωση Τραπεζών Γιώργος Γιαλιτάκης , Senior Manager, Consulting, Deloitte Greece

, Senior Manager, Consulting, Deloitte Greece Ιάκωβος Γιαννακλής , Γενικός Διευθυντής Retail Banking, Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, Eurobank Ελλάδος

, Γενικός Διευθυντής Retail Banking, Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής, Eurobank Ελλάδος Μάνος Μακρομάλλης , CEO, Excelon, Vice President, SEKEE

, CEO, Excelon, Vice President, SEKEE Νίκος Μανιάτης , Διευθυντής Τομέα Λογισμικού, ΙΒΜ Ελλάδα & Κύπρος

, Διευθυντής Τομέα Λογισμικού, ΙΒΜ Ελλάδα & Κύπρος Γιώργος Μαρκατάτος, Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) – CEO, Regate

Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) – CEO, Regate Αθανάσιος Ναυρόζογλου , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Natech

, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Natech Βασίλης Πανάγος , Business Development Manager – Analytics, Performance Technologies

, Business Development Manager – Analytics, Performance Technologies Αντίγονος Παπαδόπουλος , Εμπορικός Διευθυντής, Cardlink

, Εμπορικός Διευθυντής, Cardlink Γιάννης Παπατσίρος , Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, ΔΙΑΣ ΑΕ

, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, ΔΙΑΣ ΑΕ Γιώργος Πατσής , CEO και Συνιδρυτής, Obrela Security Industries

, CEO και Συνιδρυτής, Obrela Security Industries Έφη Πρεσβεία , Chief Technology and Operating Officer, Attica Bank

, Chief Technology and Operating Officer, Attica Bank Παντελής Τζωρτζάκης , Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Άκης Τσεκούρας , Cluster Lead των Mastercard Advisors για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα

, Cluster Lead των Mastercard Advisors για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Μάλτα Αντώνης Πρέντζας , Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, finloup

, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, finloup Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP

Το 9th Digital Banking Forum διοργανώνεται από την ethosEVENTS σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ και θα διεξαχθεί υβριδικά, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές καινοτομίες και δυνατότητες του LiveOn Expo Complex, του σύγχρονου τρισδιάστατου συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου της LiveOn. Η θεματολογία του περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικές ατομικές ομιλίες, τοποθετήσεις και παρουσιάσεις αλλά και virtual fireside chats με την παρακάτω βασική θεματολογία:

Η νέα phygital προσέγγιση των τραπεζών

Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες που λανσάρουν παραδοσιακοί, αλλά και νέοι "παίκτες"

Οι αλλαγές στην αγορά των συστημάτων πληρωμών

Οι υποδομές που απαιτούνται προκειμένου να ανταποκριθούν οι εταιρείες του κλάδου

Fintech startups

Για πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου 9th Digital Banking Forum | ethosEVENTS καθώς επίσης και τα social κανάλια Facebook, LinkedIn, και YouTube.

Μπορείτε επίσης να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο συνέδριο μέσα από τον παρακάτω σύνδεσμο 9th Digital Banking Forum-Δήλωση Συμμετοχής | ethosEVENTS