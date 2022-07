Στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις κυβερνοασφάλειας που απορρέουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Alpha Bank, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Επικεφαλής της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Πληροφοριών της Alpha Bank, Ροβέρτος Γκόγκλης, από το πάνελ «Θωρακίζοντας την ψηφιακή ανάπτυξη» της εκδήλωσης Microsoft Envision Greece.

Ο κ. Γκόγκλης σημείωσε ότι η διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις τράπεζες και ότι η πανδημία επιτάχυνε σε σημαντικό βαθμό τη μετάβαση του κοινού στα ψηφιακά εργαλεία για τις συναλλαγές τους. «Αυτό, δημιούργησε νέες προκλήσεις, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε διεθνές επίπεδο, καθώς απαίτησε αφενός την επιτάχυνση της ανταπόκρισης από πλευράς πληροφορικής και κυβερνοασφάλειας, και αφετέρου, διεύρυνε το πεδίο που έχουν στη διάθεσή τους οι κακόβουλοι χρήστες, οι ‘cyber criminals’, ειδικά στην περίπτωση της απάτης», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να εξηγήσει ότι η οικονομία μετατοπίστηκε στον ψηφιακό κόσμο, στο ίδιο, όμως, περιβάλλον μετακινήθηκαν, αντίστοιχα, και οι κακόβουλες ενέργειες.

Ευκαιρία για την Alpha Bank η άνοδος του ψηφιακού αποτυπώματος

Απαντώντας στο πώς χαρακτηρίζει την άνοδο του ψηφιακού αποτυπώματος, ο κ. Γκόγκλης, ήταν κατηγορηματικός ότι αυτό αποτελεί «ευκαιρία» και όχι απειλή, παρατηρώντας ότι η Alpha Bank, ως οργανισμός που δραστηριοποιείται σε έναν από τους πιο αυστηρά εποπτευόμενους τομείς της οικονομίας, είχε το προνόμιο να είναι καλύτερα προετοιμασμένη για τη μετάβαση, έχοντας ήδη αναπτύξει μεγάλη εμπειρία γύρω από τον ψηφιακό χώρο. Όσον αφορά στην ψηφιοποίηση, επεσήμανε ότι, «ουσιαστικά, για εμάς, πρόκληση ήταν περισσότερο η μετάβαση σε νέα περιβάλλοντα, όπως το cloud, και η ταχύτερη ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων στον ψηφιακό χώρο, έναντι του παραδοσιακού Δικτύου των Καταστημάτων».

Επιβεβλημένη η τραπεζική στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια

Ο κ. Γκόγκλης στάθηκε και στη στρατηγική των τραπεζών για την κυβερνοασφάλεια, η οποία εν μέρει επιβάλλεται και από τις κανονιστικές απαιτήσεις, ωστόσο, διευκρίνισε ότι για τις συστημικές τράπεζες η στρατηγική κυβερνοασφάλειας αποτελεί μονόδρομο, καθώς είναι τέτοια τα μεγέθη τόσο από πλευράς πληροφοριακών συστημάτων, όσο και από επιχειρηματικής άποψης, που επιβάλλουν μία πολύ συστηματική και μεθοδευμένη προσέγγιση. Αναφέρθηκε, ακόμη, σε μία σύγκλιση των στρατηγικών προσεγγίσεων που υιοθετούν οι διάφοροι οργανισμοί, εξηγώντας ότι «αυτό γίνεται με τη βαρύτητα που έχει δώσει η Ε.Ε. γενικά στην περιοχή της κυβερνοασφάλειας, το οποίο μεταφράζεται σε νομοθεσία».

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η στρατηγική κυβερνοασφάλειας της Alpha Bank βασίζεται σε ένα μοντέλο ωριμότητας κυβερνοασφάλειας (cybersecurity – maturity), ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να επιβλέπει ποια είναι η θέση της και στον «μικρόκοσμό» της – ως τράπεζα, δηλαδή, μεμονωμένα – αλλά και σε σχέση με το ευρύτερο εγχώριο, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον. «Είναι παγκόσμιο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε – δεν μπορείς να το λύσεις μόνος σου, και είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της συνεργασίας και της ανταλλαγής των πληροφοριών», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι, η Alpha Bank, προκειμένου να διαθέτει μία πιο ολιστική προσέγγιση στα θέματα κυβερνοασφάλειας, συμμετέχει σε παγκόσμιους οργανισμούς και πρωτοβουλίες, όπως το FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) και το FS-ISAC (Financial Services Information Sharing and Analysis Center), ενώ έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία, μεταξύ άλλων, και με τη Microsoft.

Η χρυσή τομή ανάμεσα στο «ασφαλές» και στο «λειτουργικό»

Σχολιάζοντας τη συνεργασία τραπεζών και start-ups στο θέμα της κυβερνοασφάλειας, σημείωσε ότι η Alpha Bank στοχεύει, και μέσα από τη διοργάνωση σχετικών διαγωνισμών, να αποτελέσει με άμεσο τρόπο μέρος της λύσης. «Με αυτή τη λογική, πέρα από κάποιες σταθερές ή στρατηγικές συνεργασίες, πάντα έχουμε τον νου μας και στην αγορά, επιδιώκουμε τις συνέργειες, και προσπαθούμε να βρούμε πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, για να πετύχουμε την καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στο ‘ασφαλές’ και στο ‘λειτουργικό’», κατέληξε στο σχόλιο του ο κ. Γκόγκλης.

«Θεμέλιος λίθος της τραπεζικής είναι η εμπιστοσύνη»

Υπερθεμάτισε, επίσης, ότι οι τράπεζες αποτελούν ασφαλή περιβάλλοντα στον ψηφιακό κόσμο, τονίζοντας εκ νέου ότι είναι ανάμεσα στους πιο αυστηρά εποπτευόμενους τομείς της οικονομίας παγκοσμίως, εξηγώντας ότι κι από πλευράς τεχνικών μέτρων προστασίας και συνολικής εμπειρίας, είναι καλύτερα τοποθετημένες συγκριτικά με άλλους οργανισμούς, καθώς τα τραπεζικά δεδομένα είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. «Ο θεμέλιος λίθος της τραπεζικής είναι η εμπιστοσύνη (trust) και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει σημαντική εποπτεία και υψηλή επαγρύπνηση», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ παρατήρησε ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού ακόμη δεν είναι εξοικειωμένο, όχι απαραίτητα με τις τραπεζικές ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά γενικότερα με τις ψηφιακές υπηρεσίες. «Οι επενδύσεις που κάνουμε για να διασφαλίσουμε ακριβώς την προστασία των δεδομένων και των συστημάτων που έχουμε, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Λόγω του cloud και των τεχνολογιών, τα σύνορα έχουν αρχίσει και γίνονται πιο θολά, οπότε η δουλειά μας γίνεται λίγο πιο δύσκολη, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα», τόνισε.