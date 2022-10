Πειραιώς: Αύξηση βιώσιμης τραπεζικής δραστηριότητας κατά €9 δισ. το 2022-2025

«Σε συνδυασμό με τις χρηματοοικονομικές μας επιδιώξεις τα θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας, Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της Τράπεζας Πειραιώς. Υλοποιώντας αυτή τη στρατηγική μας επιλογή, συνεχώς εντάσσουμε στις δραστηριότητές μας υποδομές, πολιτικές και στρατηγικές, που ενσωματώνουν βέλτιστα κριτήρια Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG). Έτσι, θα μεγιστοποιήσουμε τη συμβολή μας στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα και των Στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Για την περίοδο 2022-2025 στοχεύουμε να αυξήσουμε τη βιώσιμη τραπεζική μας δραστηριότητα κατά περίπου €9 δισ.» ανέφερε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, σε ομιλία του στο Bloomberg ESG Forum: Demystifying The Green Agenda, στο πάνελ με θέμα “Perspectives: The rise and rise of the green agenda”.