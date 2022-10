Η δεύτερη διάκριση αφορά την επιλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΧΣ κ. Ηλία Ξηρουχάκη ως του καλύτερου Διευθύνοντος συμβούλου χρηματοπιστωτικού οργανισμού (Best CEO – Financial Institute) για το 2022.



Σύμφωνα με τον οργανισμό International Finance Awards, η επιλογή των βραβευθέντων γίνεται κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης από εξειδικευμένο επιτελείο έρευνας που εντοπίζει οργανισμούς που παρουσιάζουν σημαντικά επιτεύγματα. Μεταξύ των οργανισμών αυτών υψηλή θέση στην Ελλάδα κατέχει το ΤΧΣ χάρη στην επιτυχημένη συμβολή του στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της ελληνικής τραπεζικής αγοράς με πλήρη υιοθέτηση αρχών και βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.



Στην προσπάθεια αυτή αξιολογήθηκε και η ουσιαστική συμβολή του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΧΣ, κ. Ηλία Ξηρουχάκη, που διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε ανώτατες θέσεις ευθύνης σε τράπεζες κι άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.



Τα Βραβεία International Finance Awards αναγνωρίζουν το ταλέντο, τις ηγετικές δεξιότητες, την καθαρή αξία και τις ικανότητες σε μια διεθνή πλατφόρμα. Μετά από προσεκτική εξέταση των υποψηφιοτήτων από μια εξειδικευμένη ερευνητική ομάδα, οι νικητές ανακηρύσσονται με βάση την αίτησή τους και τα προηγούμενα επιτεύγματά τους. Στα βραβεία αυτά μπορούν να συμμετάσχουν στελέχη C-level και ανώτεροι εκπρόσωποι διοικητικών στελεχών στους τομείς των χρηματοοικονομικών, των τραπεζών, της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, της μεσιτείας, των ασφαλίσεων, της ενέργειας, των logistics και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κυρίως από τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική.



Τα βραβεία International Financial Awards αποβλέπουν στην αναγνώριση της συμβολής χρηματοπιστωτικών οργανισμών (εν προκειμένω του ΤΧΣ) στην παγκόσμια πιστωτική αγορά καθώς και στην επιβράβευση όσων εμφανίζουν εξαιρετικές επιδόσεις. Επίσης τιμώνται στελέχη που διαθέτουν υψηλό επίπεδο ηγετικών προσόντων ταυτόχρονα με εξαιρετικές επιδόσεις στον τομέα τους.



Η βράβευση του ΤΧΣ αποδίδεται στην προώθηση ορθών αρχών διακυβέρνησης και υιοθέτηση πληθώρας σχετικών δράσεων που συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθμιση λειτουργίας των Διοικητικών Συμβουλίων των ελληνικών συστημικών τραπεζών. Η καθοριστική συμβολή του ΤΧΣ με την συνεργασία των τραπεζών, συνέβαλλε στην ευαισθητοποίηση του επενδυτικού κοινού όσον αφορά τα συστημικά προβλήματα αλλά και στην διευθέτησή τους, ενθαρρύνοντας την προώθηση πολιτικών διαφάνειας και υπεύθυνης διακυβέρνησης.



Παράλληλα με την επιδίωξη διαφάνειας και υπευθυνότητας που περιλαμβάνονται στις έξι αρχές υπεύθυνης τραπεζικής που έχει καταρτίσει ο ΟΗΕ, η έμφαση του ΤΧΣ στην αποτελεσματικότητα συνέβαλλε στην διαμόρφωση μιας νέας εποχής σταθερής, βιώσιμης και κερδοφόρου ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών.