Τράπεζα Πειραιώς: Συνεχίζεται το Check In Class για φοιτητές&φοιτήτριες

Με το ανανεωμένο «Check In Class» app συνεχίζεται και τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Check In Class» της Τράπεζας Πειραιώς για τους φοιτητές και τους σπουδαστές σε Ιδιωτικά Κολέγια, το οποίο προσφέρει και τη λειτουργία «Check In Class Notes».