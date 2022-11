Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν τα δύο ομόλογα που εξέδωσαν την περασμένη εβδομάδα η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) και η Τράπεζα Πειραιώς, με τις δύο τράπεζες να αντλούν συνολικά 850 εκατ. ευρώ και με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1,8 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΤΕ εξέδωσε ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα τέσσερα έτη, με τη συναλλαγή να συγκεντρώνει προσφορές ύψους άνω του 1,1 δισ. ευρώ και με περισσότερους από 100 θεσμικούς επενδυτές να συμμετέχουν (60% ξένοι θεσμικοί επενδυτές). Αντίστοιχα, η Πειραιώς προχώρησε στην έκδοση ομολόγου ύψους 350 εκατ. ευρώ, τετραετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στα τρία έτη, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 700 εκατ. ευρώ, προσελκύοντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 60 διαχειριστές κεφαλαίων (πάνω από 60% ξένοι θεσμικοί επενδυτές).

Στόχος της έκδοσης των ομολόγων και στις δύο περιπτώσεις ήταν η κάλυψη των απαιτήσεων που αφορούν τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια, τα οποία απαιτούνται ως προς το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό τους (MREL - Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities). Μάλιστα, οι τράπεζες κάλυψαν μεγάλο μέρος των κανονιστικών απαιτήσεων σχετικά με τα MREL, με τις εκδόσεις ομολόγων να αποδεικνύονται «κίνηση ματ». Παράλληλα, η κάλυψη των απαιτήσεων MREL αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση πως οι εγχώριες τράπεζες επιστρέφουν στην κανονικότητα, ενώ έρχεται και σε συνέχεια των εξαιρετικά θετικών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσαν για το εννεάμηνο του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο η Alpha Bank είχε αντλήσει από τις αγορές 400 εκατ. ευρώ για τον ίδιο σκοπό, ενώ είχε προηγηθεί τον Ιούνιο η Eurobank με ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ. Συνολικά, για τα τέσσερα ομόλογα των συστημικών τραπεζών οι προσφορές ανήλθαν σε περίπου 2,9 δισ. ευρώ, ενώ οι τράπεζες άντλησαν συνολικά 1,75 δισ. ευρώ φέτος.

Αναφορικά με την Alpha Bank, επρόκειτο για ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και τριετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στο δεύτερο έτος. H έκδοση καλύφθηκε κατά 55% από θεσμικούς επενδυτές, 20% από το wealth management, 13% από υπερεθνικούς οργανισμούς και 12% από διαχειριστές κεφαλαίων. Για την Eurobank, το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 9 Μαρτίου 2025 με δυνατότητα ανάκλησης στις 9 Μαρτίου 2024, με τους ξένους επενδυτές να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 52% της συνολικής ζήτησης.