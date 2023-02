Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου: Σημαντικές διακρίσεις στα Digital Finance Awards 2023

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου διακρίθηκε με δυο βραβεία στη φετινή διοργάνωση των Digital Finance Awards στις κατηγορίες Best Cyber-threat Protection and Cyber-Security Project και Best Instant or Cross-border Payments Project.