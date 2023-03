Βρεττού: Υλοποιούμε ένα μεγαλόπνοο όραμα για την Attica Bank

Για τον ρόλο της Attica Bank στην κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και την ανάταξή της σε έναν υγιή τραπεζικό πόλο μίλησε η Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της τράπεζας στο 4ο Διεθνές Συνέδριο «The Greek economy: Looking into the future» που διοργανώνει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.