Κυπαρίσσης (CEO Optima Bank): Επόμενο βήμα η είσοδος στο Χρηματιστήριο

Σε μια άκρως ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συζήτηση με θέμα «New Banks: At the Heart of the Matter» συμμετείχε o Διευθύνων Σύμβουλος της Optima Bank, Δημήτρης Κυπαρίσσης, στο πλαίσιο του 8ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.