Η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοπορεί στις νέες προκλήσεις που διαμορφώνονται από το «Platform Economy», με διττή συμπληρωματική στρατηγική: την παροχή digital χρηματοδοτήσεων σε πλατφόρμες τρίτων κατά την στιγμή της συναλλαγής και την ανάπτυξη αυτόνομης 100% ψηφιακής Τράπεζας, με έμφαση στη νέα γενιά και σύγχρονα προϊόντα Embedded Finance και Banking-as-a-Service, τόνισε ο κ. Γιώργος Καραμουσαλής, Deputy CFO, Head of Transformation & Business Strategy της Τράπεζας Πειραιώς, από το βήμα του 8ου Delphi Forum.

Συμμετέχοντας σε συζήτηση με θέμα Reshaping Retail Banking: Αre we ready for the Digital Age, o κ. Καραμουσαλής σημείωσε ότι βρίσκονται σε υψηλό διεθνώς επίπεδο οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, με άνω των 1.700 ψηφιακών υπηρεσιών και λειτουργικοτήτων καθημερινής τραπεζικής και 2,5 εκατ. πελατών να είναι ενεργοί χρήστες.

«Οι πελάτες μας έχουν μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών καθημερινής τραπεζικής που μπορούν να πραγματοποιήσουν ψηφιακά, όπως ενδεικτικά τον πλήρη έλεγχο και δυνατότητα διαχείρισης του λογαριασμού τους, την δυνατότητα ελέγχου των εξόδων τους, την διαχείριση των καρτών τους, την έκδοση πιστωτικής κάρτας, την λήψη καταναλωτικού δανείου ακόμη και ασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων. Επιπλέον, μπορούν να κλείνουν ηλεκτρονικά ραντεβού με την τράπεζα ή ακόμη και να γίνουν πελάτες της Τράπεζας σε μόλις 15 λεπτά από το κινητό τους χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα», τόνισε.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής Transformation & Business Strategy της Τράπεζας Πειραιώς, «οι τεχνολογικές εξελίξεις που συμβαίνουν στην εποχή μας είναι ραγδαίες και αυτό που αποτελεί πρόκληση είναι ότι συμβαίνουν ταυτόχρονα. Τεχνολογίες που η κάθε μια ξεχωριστά μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αν αφαιρέσουμε τον θόρυβο, παρατηρούμε μια άλλη θεμελιώδη αλλαγή στη δομή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αυτή της διακλαδικότητας και του ξεθωριάσματος των παραδοσιακών ορίων μεταξύ των κλάδων. Αυτή η αλλαγή συνοψίζεται στους όρους Platform και Ecosystem Economies και οδηγείται από τεχνολογικούς κολοσσούς και ψηφιακές πλατφόρμες παντός τύπου».

«Η Πειραιώς πρωτοπορεί στις νέες προκλήσεις που διαμορφώνονται από το “Platform Economy” με διττή συμπληρωματική στρατηγική: α) την παροχή digital χρηματοδοτήσεων σε πλατφόρμες τρίτων κατά την στιγμή της συναλλαγής και β) την ανάπτυξη αυτόνομης 100% ψηφιακής Τράπεζας με εξαγωγικό προσανατολισμό κ έμφαση στη νέα γενιά και σύγχρονα προϊόντα Embedded Finance και Banking-as-a-Service», κατέληξε ο κ. Καραμουσαλής.

