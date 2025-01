Eurobank: Διάκριση για τις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις από το Global Finance

Πρώτη ελληνική τράπεζα που λαμβάνει, για δεύτερη διαδοχική χρονιά, τη σημαντική διάκριση Best Bank for Sustainable Finance in Greece 2024 από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance έγινε η Eurobank, το οποίο την κατατάσσει μεταξύ των τραπεζών με τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως στις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις.