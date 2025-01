Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Πειραιώς» ή «Τράπεζα»), ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €650 εκατ. (εφεξής «Ομόλογο»), με απόδοση 4,625%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.

Το Ομόλογο αναμένεται να λάβει επενδυτική βαθμίδα «Βaa3» από τον οίκο Moody’s Ratings. Το Ομόλογο είναι πενταετούς (5) διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα τέσσερα (4) έτη. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 17η Ιουλίου 2024 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου - Euro MTF Market. Τα έσοδα της έκδοσης θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων επενδύσεων από την Τράπεζα και θα συμβάλουν στον στόχο για ουδέτερο ενεργειακό αποτύπωμα έως το 2050 και θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Με τη νέα έκδοση, ο δείκτης Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, «MREL») του Ομίλου της Τράπεζας διαμορφώνεται στο 28,0%1 , επιτυγχάνοντας τον τελικό δεσμευτικό στόχο MREL ένα χρόνο πριν την καταληκτική ημερομηνία που έχει τεθεί από τις εποπτικές αρχές. Η Πειραιώς είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που επιτυγχάνει τον τελικό δεσμευτικό στόχο MREL, ενώ ο δείκτης αναμένεται να διαμορφωθεί άνω του 28,0% στο τέλος του 2024.

Σύμφωνα με την Τράπεζα, η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με συμμετοχή άνω των 200 θεσμικών επενδυτών, με το 70% να κατανέμεται σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 21% σε τράπεζες, το 7% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και το 2% σε λοιπούς επενδυτές.

Περισσότερο από το 85% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, ενώ περισσότερο από το 75% διατέθηκε σε επενδυτές με κριτήρια ESG. Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε τα €4,1 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 8,2 φορές τον αρχικό στόχο έκδοσης €500 εκατ., και πρόκειται για το μεγαλύτερο βιβλίο που έχει καταγραφεί σε έκδοση ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας από ελληνική τράπεζα τα τελευταία χρόνια.

Με βάση το επενδυτικό ενδιαφέρον, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,625%, έναντι αρχικού στόχου 5,00% και το τελικό ποσό έκδοσης σε €650 εκατ. Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Τράπεζα Πειραιώς, σε συνέχεια και της πρόσφατης αναβάθμισης σε επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s Ratings, με το νέο Πράσινο Ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας να αποτελεί την πρώτη έκδοση νέου ομολόγου ελληνικής τράπεζας που φέρει την επενδυτική βαθμίδα.

Η επιτυχία αποτυπώνεται, περαιτέρω, και στο ιστορικά χαμηλό πιστωτικό περιθώριο των περίπου 170μ.β. για τη συναλλαγή, το οποίο είναι χαμηλότερο κατά περισσότερες από 50μ.β. σε σχέση με το αντίστοιχο περιθώριο της έκδοσης του Απρίλιο 2024 και χαμηλότερο κατά περισσότερες από 200μ.β. σε σχέση με το περιθώριο της έκδοσης του Νοέμβριο 2023.

Οι BNP Paribas, BofA Securities (B&D), Commerzbank, HSBC Continental Europe και IMI - Intesa Sanpaolo ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. H Ambrosia Capital και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως Συντονιστές του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.

