Διεθνή πιστοποίηση - Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία «EFQM-Committed to Excellence» έλαβε επίσης η Διεύθυνση Ψηφιακής Διοικητικής Πληροφόρησης της Εταιρείας.

Η ΕΥΔΑΠ είναι η πρώτη εταιρεία του δημόσιου τομέα στην οποία απονεμήθηκε η υψηλή διάκριση Αριστείας «Committed to Excellence – 2 Star» από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας (EFQM).

More in this category: