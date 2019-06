Τα κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν επίσης σημαντική αύξηση κατά +10%, στα 48 εκατ. ευρώ από 43,5 εκατ. ευρώ το 2017. Το καθαρό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 14,9% από 13,3% το 2017. Οι Καθαρές Λειτουργικές Ταμιακές εισροές για τον όμιλο αυξήθηκαν από 68,3 εκατ. ευρώ το 2017 σε 112,3 εκατ. ευρώ το 2018, ενώ οι Ελεύθερες Ταμιακές Ροές της Επιχείρησης (Free Cash Flows to the Firm) για τον όμιλο, διαμορφώθηκαν στα 108,8 εκατ. ευρώ από 64,5 εκατ. ευρώ το 2017.Η ΕΥΔΑΠ συνεπής πάντα προς τους μετόχους της με την αδιάλειπτη, από την ημέρα εισαγωγής της στο ΧΑ , ετήσια διανομή μερίσματος, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τη διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 28.755.000 ευρώ (0,27 ευρώ ανά μετοχή μεικτό) αυξημένο κατά 35%.

