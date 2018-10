Η adidas έλαβε πρόσφατα αναφορές πελατών πως τα three stripes στα μαγιό της συλλογής Infinitex μπορεί να αποκοπούν απροσδόκητα όταν έρθουν σε επαφή με το νερό. Μετά από έρευνα ανεξάρτητου φορέα, η χρήση των μαγιό που επηρεάζονται έδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια των παιδιών, καθώς οι ρίγες ενδέχεται να πιαστούν σε αντικείμενα ή σε άλλα παιδιά έξω ή μέσα στο νερό και να οδηγήσουν σε τραυματισμούς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

