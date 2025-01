121 ελληνικές συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις μόδας

Νέοι ορίζοντες φαίνεται να ανοίγουν για την ελληνική βιομηχανία μόδας αφού με 121 ελληνικές συμμετοχές ολοκληρώθηκαν οι εαρινές διοργανώσεις των Who’s Next - Bijorhca Paris 2024, Milano Fashion and Jewels - Micam Milano 2024 και Coterie - Magic New York 2024, μέσω της υποστήριξης της Enterprise Greece.