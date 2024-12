Η Zeus+Δione, το κορυφαίο ελληνικό lifestyle brand, γνωστό για την ανάδειξη της εγχώριας πολιτισμικής κληρονομιάς μέσα από δημιουργίες υψηλής αισθητικής και ποιότητας, ανακοινώνει την στρατηγική επένδυση από το Growth Private Equity Fund, Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR.

Με άξονες τη δημιουργικότητα, τη βιωσιμότητα, τη δεξιοτεχνία, την καινοτομία και τη δέσμευση για θετικό αποτύπωμα στο κοινωνικό οικοσύστημα, η Zeus+Δione και το Halcyon Equity Partners σχεδιάζουν τη διεύρυνση της φυσικής παρουσίας του brand σε στρατηγικής σημασίας τοποθεσίες εντός και εκτός Ελλάδας, τη δημιουργία νέων προϊοντικών κατηγοριών και την ενίσχυση της πολυκαναλικής (omnichannel) εμπειρίας του καταναλωτή, εδραιώνοντας έτσι τη θέση του στη διεθνή βιομηχανία μόδας.

Η Zeus+Δione έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα ως ένα αυθεντικό “heritage” brand, που συνδυάζει αρμονικά το design και τον σύγχρονο τρόπο ζωής με την αναβίωση των παραδοσιακών τεχνικών χειροτεχνίας, την εγχώρια παραγωγή, τη δωρική αισθητική και τις τέχνες. Οι συλλογές της, εμπνευσμένες από την Eλληνική παράδοση και ιστορία, έχουν αποσπάσει διεθνή αναγνώριση. Σήμερα, στην αυγή της δεύτερης δεκαετίας της, η Zeus+Δione επαναπροσδιορίζει την ελληνική δημιουργικότητα στο παγκόσμιο προσκήνιο, με τη στήριξη του Halcyon Equity Partners.

Η κα Δήμητρα Κολοτούρα, συνιδρύτρια και CEO της Zeus+Δione, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η ίδρυση της Zeus+Δione βασίστηκε στην αγάπη μας για την Ελληνική κληρονομιά και την ανάγκη να την αναδείξουμε μέσα από, υψηλών προδιαγραφών, σύγχρονες δημιουργίες. Με το Halcyon Equity Partners μας συνδέουν κοινές αξίες, όπως το ήθος, η δέσμευση για αυθεντικότητα, η βιωσιμότητα και η καινοτομία. Με τον στρατηγικό μας εταίρο συνδιαμορφώνουμε το όραμά μας, τοποθετώντας την ελληνική δημιουργικότητα στο παγκόσμιο προσκήνιο, ενώ επεκτείνουμε την εμβέλειά μας διεθνώς, διατηρώντας παράλληλα τις αξίες που μας καθορίζουν.»

Η κα Ελένη Μπαθιανάκη, Managing Partner του Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR, επισήμανε: «Η Zeus+Δione αποτελεί αναμφίβολα μια επένδυση που ενσαρκώνει απόλυτα την επενδυτική μας στρατηγική, η οποία συνοψίζεται στο «Invest in the Best of Greece» . Στο Halcyon Equity Partners, αναλύοντας τα παγκόσμια δεδομένα της επενδυτικής κινητικότητας στον χώρο της μόδας, είδαμε στην Zeus+Δione την ανεκτίμητη αξία της μοναδικότητας του brand καθώς τις μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης του στην παγκόσμια αγορά. Η επένδυσή μας αντανακλά την απόλυτη εμπιστοσύνη μας στην ιδρύτρια, Δήμητρα Κολοτούρα, και στη διοικητική ομάδα της Zeus+Δione, με σκοπό να αναδείξουν το brand σε παγκόσμιο ορόσημο του κλάδου.»

