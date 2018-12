Πέντε αεροδρόμια, Λονδίνο/Χίθροου, Άμστερνταμ, Μόναχο, Νάπολη και Αθήνα, είναι οι «πρεσβευτές» της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας του ACI- EUROPE . Χρησιμοποιώντας το μήνυμα «Αναζητώντας τη Χρυσή Τομή» («Looking for The Golden Ratio»), το φετινό ACES εστίασε στην αναζήτηση της ιδανικής ισορροπίας μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας και στην ανάγκη για μια νέα, ολιστική προσέγγιση των επιχειρήσεων προς την κοινωνία.

More in this category: