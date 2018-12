Από την πλευρά του ο κ. Rick Deurloo , Senior Vice President of Sales, Marketing and Customer Support, της Pratt & Whitney σημείωσε: «Δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε ακόμα πιο υπερήφανοι που γιορτάζουμε την επέκταση της μακρόχρονης συνεργασίας μας με την AEGEAN , μια σχέση που ξεκίνησε από την αρχή της αεροπορικής εταιρείας το 1999. Ο κινητήρας GTF έχει φέρει την επανάσταση στην τεχνολογία του κλάδου των αερομεταφορών και θα προσφέρει στην AEGEAN αποδεδειγμένη απόδοση και περιβαλλοντικά οφέλη. Μας τιμά το γεγονός ότι θα εξοπλίσουμε και υποστηρίξουμε το νέο στόλο της οικογένειας A320neo της AEGEAN στο μέλλον».

Το προσύμφωνο υπέγραψαν ο Πρόεδρος της AEGEAN , κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN , κ. Δημήτρης Γερογιάννης και o κ. Rick Deurloo, Senior Vice President of Sales, Marketing and Customer Support, της Pratt & Whitney, παρουσία του Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, κ. Geoffrey R. Pyatt.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (5/12) η τελετή υπογραφής προσύμφωνου (Memorandum of Understanding) της Aegean με την Pratt & Whitney για τον εξοπλισμό έως και 62 αεροσκαφών Airbus νέας γενιάς της οικογένειας A320neo με τους κινητήρες GTF™.

