To νέο δρομολόγιο αποτελεί μέρος του καλοκαιρινού προγράμματος της Ryanair του 2019 το οποίο πλέον περιλαμβάνει 34 δρομολόγια στο σύνολο από και προς την Αθήνα, και επτά νέα δρομολόγια προς το Αϊντχόφεν, την Κατάνια, το Κίεβο, το Λονδίνο Λούτον, το Μαρακές το Παλέρμο και το Τελ Αβίβ.

