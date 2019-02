Παράλληλα με τις δράσεις marketing που υλοποιεί απόλυτα επιτυχημένα ο Διεθνής Αερολιμένας της Αθήνας «Ελ Βενιζέλος» ποντάρει πολλά και στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης. Πιο συγκεκριμένα η επιμήκυνση της σύμβασης παραχώρησης δίνει την ευκαιρία για ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που μπορεί να συμπεριλάβει την μείωση των τελών χρήσης στο ΔΑΑ για προσέλκυση κι άλλων εταιριών. Σημειώνεται ότι όπου η συνολική κίνηση αυξήθηκε, το 2018, έναντι του 2017, σε ποσοστό 11% (24,1 εκατ. επιβάτες), ενώ ανοδικά σε σχέση με πέρυσι κινείται το 2018. Ανοδικά κινήθηκε η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου Αθηνών και τον Ιανουάριο, σημειώνοντας αύξηση 6,5%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. To σύνολο των επιβατών για το μήνα αυτό, ανήλθε στα 1,28 εκατ. Αν και οι επιβάτες εσωτερικού παρουσίασαν μικρή πτώση της τάξης του 3,2%, λόγω της μειωμένης προσφοράς θέσεων στις πτήσεις εσωτερικού, οι διεθνείς επιβάτες συνέχισαν τη δυναμική άνοδό τους κατά 12% διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

