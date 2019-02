Ο Βρετανός σκηνοθέτης, γνωστός για τις αξέχαστες κλασσικές ταινίες, όπως το Alien (1979), Brade Runner (1982), Thelma and Louise (1991) και Gladiator (2000), όπως και για το πρόσφατο έργο The Martian (2015), έχει τεράστια επιτυχία τόσο στη μεγάλη οθόνη όσο και στη σκηνοθεσία διαφημίσεων. Ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ έχει σκηνοθετήσει κατά προσέγγιση 2700 διαφημίσεις, συμπεριλαμβανομένων των διάσημων διαφημίσεων που δημιουργήθηκαν για τα μεγαλύτερα εμπορικά brands του κόσμου.

Η Sylvia Hoeks, γνωστή για το ρόλο της στο Blade Runner 2049, παίζει τον βασικό ρόλο ανάμεσα στα κύρια αξιοθέατα της Istanbul, όπως το Çırağan Palace, το Basilica Cistern, η Ortaköy Square and το Istanbul Airport. Το Istanbul Airport φιλοξένησε τα γυρίσματα με ένα cast 250 ατόμων ενώ στην ταινία συνολικά πρωταγωνιστούσαν 500 ηθοποιοί. Οι σκηνές στο αεροδρόμιο απεικονίζουν το πλήρωμα καμπίνας της Turkish Airlines με τις νέες στολές καθώς και τις καινοτομίες στον σχεδιασμό της καμπίνας.

Η Turkish Airlines, ως το πρώτο Τούρκικο εμπορικό σήμα που διαφημίζεται στο Super Bowl, ψυχαγωγεί το κοινό της με τις εμπνευσμένες και πρωτότυπες διαφημιστικές ταινίες της από το 2016. Η Turkish Airlines ξεκίνησε με την καμπάνια ‘Batman v Superman” με πρωταγωνιστικό ρόλο εκείνον του Ben Affleck το 2016, την συνέχισε με την καμπάνια “Widen your World” στην οποία ο Morgan Freeman προσκάλεσε το παγκόσμιο ακροατήριο να διευρύνει τον κόσμο του το 2017, και πέρυσι λάνσαρε την καμπάνια “Five Senses” με την οποία ο Dr. Oz διερεύνησε τα θαύματα του κόσμου μέσω των πέντε αισθήσεων ενώ επισκέπτονταν μερικά από τα πιο μοναδικά μέρη σε όλο τον πλανήτη στα οποία πετούσε η Turkish Airlines το 2018.

More in this category: