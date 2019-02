Το νέο αυτό δρομολόγιο θα εκτελείται με αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner, προσφέροντας θέσεις καμπίνας Premium και Economy. Η Norwegian διαθέτει έναν από τους πιο νέους και «πράσινους» στόλους στον κόσμο και έχει ανακηρυχθεί δύο φορές η «Πιο Αποδοτική ως προς την Κατανάλωση Καυσίμου Αεροπορική Εταιρεία» από το International Council on Clean Transportation.

Ο Matthew Wood, Norwegian SVP, Commercial Long Haul & New Markets, δήλωσε»: «Από τον Ιούλιο 2018, είμαστε η πιο μεγάλη - εκτός Β. Αμερικής – αεροπορική εταιρεία που εξυπηρετεί την περιοχή της Νέας Υόρκης, βάσει επιβατικής κίνησης, σύμφωνα με στοιχεία του Port Authority της Νέας Υόρκης και του New Jersey, και ελπίζουμε ότι η καλή υποδοχή από τους Έλληνες επιβάτες θα συμβάλει στο να θεμελιώσουμε την ηγετική αυτή θέση».

